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Enes Ünal'dan kariyer rekoru! Yine boş geçmedi

İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen Enes Ünal, takımının 4-2 mağlup ettiği maçta fileleri havalandırarak ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti. Milli futbolcumuz böylece, La Liga'da kendi gol rekorunu kırdı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 12:59
Enes Ünal'dan kariyer rekoru! Yine boş geçmedi

İspanya'da Getafe formasıyla bu sezon iyi bir çıkış yakalayan Enes Ünal, La Liga'nın 21. haftasında Granada'yı 4-2 mağlup ettiklei maçta takımının ikinci golünü atmayı başardı.

La Liga'da 2022 yılının ilk golünü Real Madrid'e karşı atan ve tarihe geçen Enes, Granada'ya attığı golle bu sezon ligdeki gol sayısını da 7'ye yükseltti.

KENDİ REKORUNU KIRDI

Enes Ünal, böylelikle La Liga'da kariyer rekoruna imza attı.

La Liga'da geride kalan 4 sezonunda en fazla 6 gol atabilen Enes, bu sezon 21. Hafta itibarıyla 6 gol barajını geçerek La Liga'daki gol rekorunu kırmış oldu.

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