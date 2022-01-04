Haberler İspanya La Liga Son dakika spor haberi: Barcelona'da büyük şok! Yeni tanıttığı transferi Fernan Torres'in Covid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika spor haberi: Barcelona'da büyük şok! Yeni tanıttığı transferi Fernan Torres'in Covid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika spor haberleri... İspanya La Liga devlerinden Barcelona, kadrosunu Ferran Torres'le güçlendirmişti. Yeni transferini basına tanıtan Katalan Kulübü büyük bir şok yaşadı. Torres'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 07:22
Son dakika spor haberi: Barcelona'da büyük şok! Yeni tanıttığı transferi Fernan Torres'in Covid-19 testi pozitif çıktı

Barcelona Kulübünün ara transfer döneminde Manchester City'den aldığı ve bugün basına tanıttığı futbolcu Fernan Torres'in yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, futbolcularından Fernan Torres ve Pedri'nin Covid-19 testlerinin pozitif sonuçlandığı, sağlık durumlarının iyi olduğu ve evde karantinaya alındıkları duyuruldu.

Torres, bugün Nou Camp Stadı'nda düzenlenen organizasyonda basına tanıtılmış ve aralarında kulüp başkanı Joan Laporta'nın da olduğu bazı yöneticilerle birlikte basın toplantısı düzenlemişti.

İspanyol futbolcu, tanıtımın bir bölümünde maske takmazken, takımla da ilk antrenmanına çıkmıştı.

DİĞER
Son dakika... Galatasaray'dan 4 bomba birden! Bir Mısırlı daha...
43 yaşına giren Çağla Şıkel'den yıllara meydan okuyan duruş! Görenler hayran kaldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor