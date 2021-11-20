Barcelona - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

BARCELONA - ESPANYOL MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 14. hafta maçında Barcelona ile Espanyol kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Barcelona - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Espanyol maçı 20 Kasım Cumartesi günü saat 23:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.