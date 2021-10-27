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Rayo Vallecano - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Rayo Vallecano, sahasında Barcelona ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Rayo Vallecano - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2021 Çarşamba 15:08 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2021 Çarşamba 15:08
Rayo Vallecano - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

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İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 11. hafta maçında Rayo Vallecano - Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Rayo Vallecano - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAYO VALLECANO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rayo Vallecano - Barcelona maçı 27 Ekim Çarşamba günü saat 20:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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