Rayo Vallecano - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

RAYO VALLECANO - BARCELONA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 11. hafta maçında Rayo Vallecano - Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Rayo Vallecano - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAYO VALLECANO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rayo Vallecano - Barcelona maçı 27 Ekim Çarşamba günü saat 20:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.