Galatasaray'ın rakibi Lazio ile Inter arasındaki maçta kavga çıktı

Karşılaşmanın 81'inci dakikasında ev sahibi Lazio öne geçti. Felipe Anderson , çok şık bir gol atarak takımı adına üstünlük golünü kaydetti. Bu golle skor ev sahibi ekip lehine 2-1'e geldi.

SAHA BİR ANDA KARIŞTI

Gol sonrası sevinmeye çalışan Felipe Anderson, Inter kalecisi Handanovic tarafından çekildi. Bu olay sonrası iki takım oyuncuları arasında büyük bir gerilim yaşandı. Mücadelenin hakemi; Milinkovic-Savic, Anderson, Martinez ve Dumfries'i sarı kartla cezalandırdı. Bu gerginlik oyunu yaklaşık 3 dakika duraklattı.