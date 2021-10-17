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Galatasaray'ın rakibi Lazio ile Inter arasındaki maçta kavga çıktı

İtalya Serie A'da 8. hafta maçında Lazio sahasında Inter ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi Lazio, son şampiyon Inter'i 3-1 mağlup etti. Karşılaşmaya iki takım futbolcuları arasında çıkan kavga damga vurdu. Lazio'da Felipe Anderson'un Interli bir futbolcu yerde yatarken attığı gol sonrası başlayan olaylar, kısa süre içinde büyüdü ve sona ermesi bir hayli zaman aldı. Gerilimin sona ermesinin ardından oyun kaldığı yerden devam etti. Maçın son düdüğüyle birlikte ortalık bir kez daha karışırken Felipe Anderson kırmızı kart gördü.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 14:04
Galatasaray'ın rakibi Lazio ile Inter arasındaki maçta kavga çıktı

Lazio, İtalya Serie A'nın sekizinci hafta mücadelesinde Inter ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik galibiyetiyle noktalandı. Karşılaşma sırasında ve sonrasında iki takım oyuncuları arasında yaşanan kavgalar maçın önüne geçti. İşte olaylı derbinin hikayesi...

Galatasaray'ın rakibi Lazio ile Inter arasındaki maçta kavga çıktı

12'DE PENALTI KARARI

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf konuk takım Inter oldu. 12'nci dakikada kazanılan penaltı kararı sonrası topun başına Ivan Perisic geçti. Hırvat yıldız, beyaz noktada hata yapmayarak takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Galatasaray'ın rakibi Lazio ile Inter arasındaki maçta kavga çıktı

64'TE BİR KEZ DAHA BEYAZ NOKTA

Mücadelede dakikalar 64'ü gösterdiğinde hakem yine beyaz noktayı işaret etti. Bu kez penaltıyı kazanan taraf ev sahibi Lazio oldu. Topun başına geçen Ciro Immobile, kaleciyi yanıltarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Maça 1-1'lik eşitlik geldi.

Galatasaray'ın rakibi Lazio ile Inter arasındaki maçta kavga çıktı

81'DE LAZIO ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 81'inci dakikasında ev sahibi Lazio öne geçti. Felipe Anderson, çok şık bir gol atarak takımı adına üstünlük golünü kaydetti. Bu golle skor ev sahibi ekip lehine 2-1'e geldi.

Galatasaray'ın rakibi Lazio ile Inter arasındaki maçta kavga çıktı

SAHA BİR ANDA KARIŞTI

Gol sonrası sevinmeye çalışan Felipe Anderson, Inter kalecisi Handanovic tarafından çekildi. Bu olay sonrası iki takım oyuncuları arasında büyük bir gerilim yaşandı. Mücadelenin hakemi; Milinkovic-Savic, Anderson, Martinez ve Dumfries'i sarı kartla cezalandırdı. Bu gerginlik oyunu yaklaşık 3 dakika duraklattı.

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