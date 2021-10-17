Galatasaray'ın rakibi Lazio ile Inter arasındaki maçta kavga çıktı

Lazio, İtalya Serie A'nın sekizinci hafta mücadelesinde Inter ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik galibiyetiyle noktalandı. Karşılaşma sırasında ve sonrasında iki takım oyuncuları arasında yaşanan kavgalar maçın önüne geçti. İşte olaylı derbinin hikayesi...
12'DE PENALTI KARARI
Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf konuk takım Inter oldu. 12'nci dakikada kazanılan penaltı kararı sonrası topun başına Ivan Perisic geçti. Hırvat yıldız, beyaz noktada hata yapmayarak takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.
64'TE BİR KEZ DAHA BEYAZ NOKTA
Mücadelede dakikalar 64'ü gösterdiğinde hakem yine beyaz noktayı işaret etti. Bu kez penaltıyı kazanan taraf ev sahibi Lazio oldu. Topun başına geçen Ciro Immobile, kaleciyi yanıltarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Maça 1-1'lik eşitlik geldi.