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Vallecano Cadiz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de Falcao var mı?

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor... Rayo Vallecano, sahasında Cadiz'i konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takım 10 puanla 6. sırada, konuk ekip ise 6 puanla 13. sırada bulunuyor. Peki, Rayo Vallecano-Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de Radamel Falcao var mı? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 13:32 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 13:33
Vallecano Cadiz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de Falcao var mı?

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İspanya La Liga'da heyecan fırtınası sürüyor. Ligin bu sezonki sürpriz ekiplerinden Rayo Vallecano, 6 maç sonunda topladığı 10 puanla 6. sırada, konuk ekip Cadiz ise 6 puanla 13. sırada yer alıyor. Galatasaray'dan ayrılarak Cadiz'in yolunu tutan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun da bu mücadelede ilk 11'de başlaması bekleniyor.

VALLECANO-CADIZ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rayo Vallecano'nun sahasında Cadiz'i konuk edeceği maç bugün TSİ 19.30'da başlayacak ve Spor Smart 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

VALLECANO-CADIZ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Saveljich, Catena, F Garcia; Ciss, Comesana; A Garcia, Lopez, Palazon; Falcao

Cadiz: Ledesma; Carcelen, Haroyan, Chust, Espino; Jimenez, Alarcon, Jonsson, Lozano; Sobrino, Negredo

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