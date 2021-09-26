Vallecano Cadiz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de Falcao var mı?

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İspanya La Liga'da heyecan fırtınası sürüyor. Ligin bu sezonki sürpriz ekiplerinden Rayo Vallecano, 6 maç sonunda topladığı 10 puanla 6. sırada, konuk ekip Cadiz ise 6 puanla 13. sırada yer alıyor. Galatasaray'dan ayrılarak Cadiz'in yolunu tutan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun da bu mücadelede ilk 11'de başlaması bekleniyor.
VALLECANO-CADIZ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Rayo Vallecano'nun sahasında Cadiz'i konuk edeceği maç bugün TSİ 19.30'da başlayacak ve Spor Smart 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
VALLECANO-CADIZ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Saveljich, Catena, F Garcia; Ciss, Comesana; A Garcia, Lopez, Palazon; Falcao
Cadiz: Ledesma; Carcelen, Haroyan, Chust, Espino; Jimenez, Alarcon, Jonsson, Lozano; Sobrino, Negredo