Haberler İspanya La Liga Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılan Radamel Falcao Rayo Vallecano ile ilk maçında golünü attı!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılan Radamel Falcao Rayo Vallecano ile ilk maçında golünü attı!

Son dakika spor haberi: İspanya La Liga'nın 5. hafta mücadelesinde Rayo Vallecano ile Getade kozlarını paylaştı. Estadio de Vallecas'da oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray'dan Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao takımıyla çıktığı ilk maçında ilk golünü attı. 71. dakikada oyuna giren yıldız futbolcu 81. dakikada fileleri havalandırmayı başardı. Vallecano'nun diğer golleri penaltıdan Trejo ve Pathe Ciss'ten geldi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 18:15
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılan Radamel Falcao Rayo Vallecano ile ilk maçında golünü attı!

Galatasaray'dan ayrılarak Rayo Vallecano'nun yolunu tutan Radamel Falcao, İspanya La Liga'da hesabı açtı. Yıldız futbolcu, takımının Getafe'yi 3-0 mağlup ettiği maçta 71. dakikada oyuna girdi ve 10 dakika sonra golünü attı.

La Liga'ya geri dönen Radamel Falcao'nun Vallecano kariyeri de gösterişli bir şekilde başlamış oldu. Vallecano'nun diğer golleri penaltıdan Trejo ve Pathe Ciss'ten geldi.

Mücadelede 90 dakika forma giyen Enes Ünal ise, Getafe'nin 86. dakikada kazandığı penaltıda fileleri havalandıramadı.

Alınan bu sonucun ardından Rayo Vallecano puanını 7 yaparken, Getafe puansız son sırada kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Rayo Vallecano, Athletic Bilbao deplasmanına çıkacak. Getafe sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek.

"TEKNİK HEYETE VE TARAFTARA MİNNETTARIM"
Radamel Falcao: Rayo Vallecano bana bu fırsatı verdiği için mutluyum. Teknik heyete ve taraftarlara minnettarım. Bu maçta gol atmayı hayal etmiştim ve gerçek oldu. Takım arkadaşlarım beni çok cesaretlendirdi ve rahat hissettirdi.

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