Son dakika Galatasaray haberi: Mostafa Mohamed konuştu! "Bordeaux'ya transferimin iptal olması..."

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde İtalya Serie A ekibi Lazio'yu evinde ağırlamış ve mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Cimbom, bu sonuçla grupta liderlik koltuğuna oturmuştu.
Lazio maçı sonrası Mostafa Mohamed, ülkesinin basınına yaptığı konuşmada form düşüklüğü ve sakatlığına dair açıklama yaparken, Bordoeaux transferinin son anda iptal olmasını da değerlendirdi.
Mohamed konuşmasının başında, "Lazio gibi büyük bir takıma karşı oynamak hayli zordu. Rakibimize saygı duyduk ve maç öncesi çalıştığımız gibi zaaflarından faydalanmaya çalıştık. Sonunda kazanmasını bildik." dedi.