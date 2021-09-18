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Son dakika Galatasaray haberi: Mostafa Mohamed konuştu! "Bordeaux'ya transferimin iptal olması..."

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Maç sonunda Galatasaray'ın Mısır'lı golcüsü Mostafa Mohamed, ülkesinin basınına konuştu. Mohamed, yaptığı açıklamada formsuz olduğunu itiraf ederken, Bordeaux'a transferini iptal olmasının kendisini etkilemediğini ve daha da güçlendiğini ifade etti. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 11:20
Mostafa Mohamed konuştu! "Bordeaux'ya transferimin iptal olması..."

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde İtalya Serie A ekibi Lazio'yu evinde ağırlamış ve mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Cimbom, bu sonuçla grupta liderlik koltuğuna oturmuştu.

Mostafa Mohamed konuştu! "Bordeaux'ya transferimin iptal olması..."

Lazio maçı sonrası Mostafa Mohamed, ülkesinin basınına yaptığı konuşmada form düşüklüğü ve sakatlığına dair açıklama yaparken, Bordoeaux transferinin son anda iptal olmasını da değerlendirdi.

Mostafa Mohamed konuştu! "Bordeaux'ya transferimin iptal olması..."

Mohamed konuşmasının başında, "Lazio gibi büyük bir takıma karşı oynamak hayli zordu. Rakibimize saygı duyduk ve maç öncesi çalıştığımız gibi zaaflarından faydalanmaya çalıştık. Sonunda kazanmasını bildik." dedi.

Mostafa Mohamed konuştu! "Bordeaux'ya transferimin iptal olması..."

"DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM"
Yıldız isim konuşmasının devamında form düşüklüğüne dair de konuşurken, "Bu sezon formumda biraz düşüş oldu, bunu kabul ediyorum ama iki sakatlık geçirdim. Geçtiğimiz sezon daha başarılıydım. Allah'ın izniyle daha güçlü döneceğim." dedi.

Mostafa Mohamed konuştu! "Bordeaux'ya transferimin iptal olması..."

"TRANSFERİN BAŞARISIZ OLMASI..."
Öte yandan Mohamed, Bordeaux transferinin son anda iptal olamsına ilişkin, "Fransa'ya transferimin başarısız olması beni olumsuz etkilemedi. Aksine, çalışmam için bana daha fazla güç verdi ve işime daha sıkı odaklanmamı sağladı." dedi.

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