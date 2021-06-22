Son dakika haberleri: Yılın değil asrın transfer bombası! Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi aynı takımda...

İtalyan devi Juventus 'tan ayrılması beklenen Cristiano Ronaldo 'nun transferiyle ilgili flaş bir iddia geldi. İspanyol medyasında yer alan habere göre, Barcelona Başkanı Joan Laporta , Portekizli yıldız Ronaldo'nun transferini bitirmek istiyor.

İspanyol gazeteci Javier Matallanas, Barcelona 'nın, Lionel Messi ile Ronaldo'yu bir araya getirerek futbol tarihine damga vurmayı amaçladığını öne sürdü.

Juventus'ta kötü geçen sezonun ardından teknik direktör Andrea Pirlo ile yollar ayrıldı ve takımın başına Massimiliano Allegri getirildi. Allegri'nin de Cristiano Ronaldo'yu kadroda düşünmediği ifade ediliyor. Öte yandan Portekizli futbolcunun Juventus'ta memnuniyetsiz olduğu için takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.