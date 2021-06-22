Haberler İspanya La Liga Son dakika haberleri: Yılın değil asrın transfer bombası! Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi aynı takımda...

Son dakika haberleri: Yılın değil asrın transfer bombası! ile aynı takımda...

Aktif dünya futbolunun en iyi futbolcuları olarak gösterilen ve ödüllerin yanı sıra rekorlara doymaya iki dünya yıldızı aynı takımda mı buluşuyor? 'tan ayrılması beklenen ile transfer görüşmelerine hazırlanan Başkanı , ile güçlerini birleştirmek için Cristiano Ronaldo'yu 'ya getirmek istiyor. Öte yandan Barcelona'nın bu transfer için 2 yıldızını gözden çıkardığı ifade edildi. İşte gündeme bomba gibi düşen transfer haberinin ayrıntıları...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 16:46
Son dakika haberleri: Yılın değil asrın transfer bombası! Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi aynı takımda...

İtalyan devi 'tan ayrılması beklenen 'nun transferiyle ilgili flaş bir iddia geldi. İspanyol medyasında yer alan habere göre, Başkanı , Portekizli yıldız Ronaldo'nun transferini bitirmek istiyor.

Son dakika haberleri: Yılın değil asrın transfer bombası! Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi aynı takımda...

İspanyol gazeteci Javier Matallanas, 'nın, ile Ronaldo'yu bir araya getirerek futbol tarihine damga vurmayı amaçladığını öne sürdü.

Son dakika haberleri: Yılın değil asrın transfer bombası! Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi aynı takımda...

'ta kötü geçen sezonun ardından teknik direktör Andrea Pirlo ile yollar ayrıldı ve takımın başına Massimiliano Allegri getirildi. Allegri'nin de 'yu kadroda düşünmediği ifade ediliyor. Öte yandan Portekizli futbolcunun Juventus'ta memnuniyetsiz olduğu için takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Son dakika haberleri: Yılın değil asrın transfer bombası! Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi aynı takımda...

İspanyol futbolunun saygın isimlerinden Matallanas, Katalan ekibinin başkanının, Messi ve 'yu Barça'da bir araya getirmeyi hayal ettiğini söyledi.

Son dakika haberleri: Yılın değil asrın transfer bombası! Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi aynı takımda...

BARÇA'DAN RONALDO'YA KARŞILIK 2 YILDIZ!
Başkanı Laporta, futbol tarihine geçecek hamlenin yol haritasını çıkarmaya başladı. Katalan ekibinin, Ronaldo'nun transferi için 'a Antonie Griezmann ve Sergi Roberto-Coutinho ikilisinden birini vermeyi düşündüğü öne sürüldü.

Son dakika haberleri: Yılın değil asrın transfer bombası! Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi aynı takımda...

KULÜP GELİRLERİ 2 KATINA ÇIKACAK!
Matallanas, Ronaldo'nun 'ta yılda 37 milyon dolar kazandığını hatırlattı ve maaşlarını ödemenin bir yolunu bulabilirse kulübün gelirinin "Ronaldo ve Messi'nin aynı takımda olmasıyla iki katına çıkacağını" söyledi.

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