Barça yolcusu

Manchester United'daki geleceği tartışılan Paul Pogba için Slovenya ekiplerinden NK Tabor Sezana'da top koşturan kardeşi Mathias, gönlünden geçeni açıkladı. Real Madrid ve Barcelona ile adı geçen Fransız yıldızla ilgili konuşan Mathias, "Transferini şimdi değil, Avrupa Ligi'ni kazandığında konuşacağız. Bu konuda çok fazla şey bilmiyorum ama eğer soru buysa umarım Barca'ya imza atar" ifadelerini kullandı. Mathias'ın bu açıklaması 28 yaşındaki oyuncu için Barça iddialarını yeniden alevlendirdi.

MANU'DA İKİNCİ DÖNEMİNİ GEÇİRDİ

Kariyerindeki ilk çıkışını Manchester United'da yapan Pogba, genç yaşta Juventus'un yolunu tuttu. Daha sonra ise 2016'da 89 milyon sterlin'lik bir bonservis bedeliyle ManU'ya geri döndü. İkinci döneminde sadece 1 Avrupa Ligi ve 1 FA Cup kazandı. Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası kazandı ve Avrupa'nın devleriyle adı anılmaya devam etti. Başarılı orta saha oyuncusu Manchester United formasıyla 205 maça çıkıp 39 gol attı. 28 yaşındaki oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2022 yazına kadar devam edecek.