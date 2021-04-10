Real Madrid 2-1 Barcelona | MAÇ SONUCU

La Liga'nın 30. haftası El Clasico'ya sahne oldu. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Real Madrid ile Barcelona, Estadio Alfredo Di Stefano'da kozlarını paylaştı. Eflatun-beyazlılar, Katalan ekibini 13. dakikada Karim Benzema ve 28. dakikada Toni Kroos'un attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Barcelona'nın tek golüyse 60. dakikada Oscar Mingueza'dan geldi.

Real Madrid bu sonuçla puanını 66'ya çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bu sezonki 5. yenilgisini alan Barcelona ise 65 puanla 3. sırada kaldı.

Mücadelenin 90. dakikasında Real Madrid'den Casemiro ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.