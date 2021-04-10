Haberler İspanya La Liga Real Madrid 2-1 Barcelona | MAÇ SONUCU

2-1 | MAÇ SONUCU

İspanya 'da tarihi gecelerden biri daha geride kaldı. Tüm dünyanın gözünü çevirdiği 'da 'yı 2-1 mağlup etti. Mücadelede eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren goller ve 'tan geldi. Barcelona'nın tek golünü ise Mingueza kaydetti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 23:52
Real Madrid 2-1 Barcelona | MAÇ SONUCU

'nın 30. haftası 'ya sahne oldu. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede ile , 'da kozlarını paylaştı. Eflatun-beyazlılar, ekibini 13. dakikada ve 28. dakikada 'un attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Barcelona'nın tek golüyse 60. dakikada 'dan geldi.

Real Madrid bu sonuçla puanını 66'ya çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bu sezonki 5. yenilgisini alan Barcelona ise 65 puanla 3. sırada kaldı.

Mücadelenin 90. dakikasında Real Madrid'den ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

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