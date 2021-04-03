Haberler İspanya La Liga Real Madrid - Eibar: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

29. haftasında sahasında 'ı konuk etti. Eflatun-beyazlılar zorlu karşılaşmayı ve 'nın attığı gollerle 2-0 kazandı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 19:32
Real Madrid - Eibar: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da 29. hafta karşılaşmasında , 'ı ağırladı.

'nda oynanan müsabaka, Real Madrid'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 41. dakikada ve 73. dakikada kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Real Madrid, 63 puanla 2. sırada yer aldı. Son 5 maçında kazanamayan Eibar ise 23 puanla 19. sırada yer aldı.

Real Madrid, gelecek hafta 'yı konuk edecek. Eibar ise 'yi ağırlayacak.

SON DAKİKA