Real Madrid Atletico Madrid 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'da heyecan Real Madrid - Atletico Madrid derbisiyle devam etti. Alfredo di Stefano Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan eflatun-beyazlılar önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Casemiro ve 63. dakikada Oblak (KK) attı.



Bu sonuçla puanını 23'e yükselten Real Madrid zirveye yaklaşırken Atletico Madrid ise 26 puanda kaldı.



ATLETICO MADRID İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI!

Real Madrid'e 2-0 mağlup olan Diego Simeone'nin öğrencileri, bu sezonun ilk mağlubiyetini almış oldu.



