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2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

11. hafta maçında sahasında 'i konuk etti. Mücadeleden 2-0 galip ayrılan eflatun-beyazlılar rakibinin ligdeki yenilmezlik serisine son verdi. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Casemiro ve Oblak () attı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 00:58
Real Madrid Atletico Madrid 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da heyecan - derbisiyle devam etti. Alfredo di Stefano Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan eflatun-beyazlılar önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Casemiro ve 63. dakikada Oblak () attı.

Bu sonuçla puanını 23'e yükselten Real Madrid zirveye yaklaşırken Atletico Madrid ise 26 puanda kaldı.

ATLETICO MADRID İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI!
Real Madrid'e 2-0 mağlup olan 'nin öğrencileri, bu sezonun ilk mağlubiyetini almış oldu.


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