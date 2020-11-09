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'nun takımı 'da teknik direktör Garcia ile yollar ayrıldı

Milli futbolcumuz 'nun da formasını giydiği İspanya La Liga ekiplerinden 'da teknik direktör 'nın görevine son verildi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 18:09
Okay Yokuşlu'nun takımı Celta Vigo'da teknik direktör Garcia ile yollar ayrıldı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi 'da teknik direktör ile yollar ayrıldı.

Celta Vigo Kulübü, 47 yaşındaki İspanyol teknik direktör Oscar Garcia ve ekibinin görevine son verildiğini duyurdu.

Daha önce İsrail'de Maccabi Tel Aviv, İngiltere'de Brighton, Watford, Avusturya'da Salzburg, Fransa'da Saint-Etienne ve Yunanistan'da Olympiakos'u çalıştıran Oscar Garcia, Kasım 2019'da Celta Vigo'nun başına geçmişti.

Milli futbolcular ve Emre Mor'u da kadrosunda bulunduran Celta Vigo, Oscar Garcia yönetiminde geçen sezon son hafta La Liga'da kalmayı başarmıştı.

Bu sezon ise 9 haftada 7 puan toplayan Celta Vigo, düşme hattının bir basamak üstünde 17. sırada yer aldı.

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