Celta Vigo 0-2 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Celta Vigo ile kozlarını paylaştı. Diego Simeone'nin öğrencileri mücadeleyi 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren goller, 6. dakikada yeni transfer Luis Suarez ve 90+5. dakikada Carrasco'dan geldi. Luis Suarez, La Liga'daki 150. golünü atarak önemli bir başarıya da imza attı. Öte yandan Diego Simeone de, La Liga'daki 200. galibiyetini aldı.

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Celta Vigo'da milli oyuncularımızdan Emre Mor 63. dakikada oyuna dahil olurken, Okay Yokuşlu yedek kulübesinde kaldı.

Bu sonucun ardından ertelemeler nedeniyle ligdeki 4. maçına çıkan Atletico Madrid 2 galibiyete ulaştı ve 2 beraberlikle birlikte puanını 8 yaptı. Celta Vigo ise 3. yenilgisini aldı ve 5 puanda kaldı.

Önümüzdeki hafta Atletico Madrid, evinde Betis ile karşılaşacakken, Celta Vigo ise Levante deplasmanına konuk olacak.



