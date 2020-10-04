Haberler İspanya La Liga Osasuna 2-0 Celta Vigo | MAÇ SONUCU

2-0 | MAÇ SONUCU

'nın 5. hafta mücadlesinde 'ya konuk olan rakibine 2-0'lık skorla boyun eğdi. Celta'da millli futbolculardan 90 dakika sahada kalırken, ise son yarım saatte görev yaptı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 11:42 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 16:59
Osasuna 2-0 Celta Vigo | MAÇ SONUCU

'ın 5. haftasında , 'yu ağırladı.

El Sadar Stadyumu'nda sınırlı sayıda seyirciyle oynanan müsabaka ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Osasuna'ya galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Roncaglia ve 76. dakikada Calleri kaydetti.

Celta Vigo'da top koşturan milli futbolcularımızdan , 90 dakika boyunca forma giydi. ise 60. dakikada Baeza'nın yerine oyuna dahil oldu.

'da 2 maç sonra kazanan Osasuna, puanını 6'ya yükseltti ve 1 maç eksiğiyle 9. sırada yer aldı. Son iki maçından mağlubiyetle ayrılan Celta Vigo ise 13. sırada yer buldu.

Osasuna, gelecek hafta Eibar deplasmanına konuk olacak. Celta Vigo ise 'i ağırlayacak.

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