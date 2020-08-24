Getafe'nin yeni transferi Enes Ünal'dan açıklama! "Benim hedefim..."
Getafe'nin yeni transferi Enes Ünal kulübün online tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. La Liga'da artık çok daha tecrübeli olduğunu söyleyen golcü futbolcu, "Benim hedefim her gün kendimi daha da geliştirmek ve takıma faydalı olmak" dedi.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Getafe, yeni transferleri Enes Ünal ve Jose Camilo Hernandez için online olarak bir tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan milli oyuncu Ünal, "La Liga'da artık çok daha tecrübeliyim. Benim hedefim her gün kendimi daha da geliştirmek ve takıma faydalı olmak" ifadelerini kullandı.
"BANA ÇOK FAZLA GÜVENEN BİR TAKIMDAYIM"
Getafe'ye gelmesindeki etkenleri de açıklayan Enes, "Bana çok fazla güvenen bir takımdayım. Bu çok önemli. Buradaki aile ortamı, kaliteli futbolcular ve teknik heyet de oldukça önemli" şeklinde konuştu.
Enes Ünal, bunun yanında corona virüsünün futbola etkilerini düşünmeden sahada en iyi performansı vermeye gayret edeceğini de dile getirdi.
GONZALEZ: BİZİM STİLİMİZE UYAN BİR FUTBOLCU
Getafe Spor Direktörü Angel Martin Gonzalez de Enes'i, 'geleceğe ilişkin beklentilerin yüksek olduğu bir futbolcu' olarak tanımladı ve şu cümlelere yer verdi:
Bizim stilimize mükemmel uyan, taleplerimizi tamamen karşılayan, önemli bir futbolcu. Transferi tabii ki kolay olmadı.
- 24.08.2020
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Getafe'nin yeni transferi Enes Ünal'dan açıklama! "Benim hedefim..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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