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'da şoku! 4 ay sahalardan uzak kalacak

'nın ile oynadığı karşılaşmada sol dizinde oluşan menisküs yırtığı nedeniyle edilen genç yıldız , 4 ay sahalardan uzak kalacak.

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 19:32
Barcelona'da Ansu Fati şoku! 4 ay sahalardan uzak kalacak

Kulübü, sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle edilen genç yıldızı 'nin 4 ay sahalardan uzak kalmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Katalan ekibinden yapılan açıklamada, hafta sonu oynanan maçında sakatlanan ve sol dizinde menisküs yırtığı tespit edilen Ansu Fati'nin başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.

Fati'nin 4 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği kaydedildi.

İspanya 'nda da forma giyen Barcelona'nın 18 yaşındaki forveti Ansu Fati, ligde bu sezon 7 maçta attığı 4 golle takımının en golcü ismi konumunda bulunuyor.

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