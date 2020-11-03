İngiliz devi Manchester City Messi'ye teklif yapmaya hazırlanıyor

Barcelona'da kalıp kalmayacağı merak edilen Messi ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Barcelona Başkanı Bartomeu'nun istifanın ardından Katalan devinde gözler ARalık ayında gerçekleştirilecek seçime çevrildi. Seçimden çok Messi'nin geleceği de merak ediliyor.

Bu sezon için takımda kalacağını açıklayan Arjantinli yıldız futbolcunun sezon sonunda yeni sözleşmeye imza atıp atmayacağı henüz bilinmiyor.

CITY TEKLİF HAZIRLIĞINDA

Teleghaph'ın haberine göre, İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin de yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için sözleşme teklif edeceği öğrenildi.

Manchester City'nin bu dönemde Messi'ye karlı bir anlaşma teklifi yapması bekleniyor.