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İngiliz devi Messi'ye teklif yapmaya hazırlanıyor

'da en merak edilen konulardan bir tanesi de Messi^nin geleceği. Katalan devinde başkan Bartomeu'nun istifa kararı sonrasında gözler Aralık ayında yapılacak seçime çevrildi. Yeni sözleşmeye imza atıp atmayacağı merak edilen dünya yıldızı için 'nin teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 18:26 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 18:27
İngiliz devi Manchester City Messi'ye teklif yapmaya hazırlanıyor

'da kalıp kalmayacağı merak edilen Messi ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Barcelona Başkanı Bartomeu'nun istifanın ardından Katalan devinde gözler ARalık ayında gerçekleştirilecek seçime çevrildi. Seçimden çok Messi'nin geleceği de merak ediliyor.

Bu sezon için takımda kalacağını açıklayan Arjantinli yıldız futbolcunun sezon sonunda yeni sözleşmeye imza atıp atmayacağı henüz bilinmiyor.

CITY TEKLİF HAZIRLIĞINDA

Teleghaph'ın haberine göre, devi 'nin de yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için sözleşme teklif edeceği öğrenildi.

Manchester City'nin bu dönemde Messi'ye karlı bir anlaşma teklifi yapması bekleniyor.

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