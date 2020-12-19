Barcelona Valencia: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 15. haftasında Velencia'yı konuk eden Barcelona, zorlu maçta rakibiyle 2-2 berabere kalarak 1 puana razı oldu.

Konuk ekip Valencia 29'da Diakhaby ile öne geçerken, Barça bu gole 45'te Lionel Messi ile yanıt verdi: 1-1.

52'de sahneye çıkan Ronald Araujo, attığı golle Katalan ekibini 2-1 öne geçirdi. Ancak güçlü rakibi karşısında pes etmeyen Valencia, 69'da Maxi Gomez ile bir puanı kaptı: 2-2.

Barcelona böylece 13 maç sonunda 21 puana ulaşırken, bir maçı eksik Valencia ise puanını 15 yaptı.