Haberler İspanya La Liga Barcelona Valencia: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

: (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da , konuk ettiği 'yla berabere kalarak, zrive yarışında yara aldı. Barça'nın golleri Messi ve Araujo'dan gelirken, konuk ekibin gollerini Diakhaby ve kaydetti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 21:16
Barcelona Valencia: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 15. haftasında Velencia'yı konuk eden , zorlu maçta rakibiyle berabere kalarak 1 puana razı oldu.

Konuk ekip 29'da Diakhaby ile öne geçerken, Barça bu gole 45'te ile yanıt verdi: 1-1.

52'de sahneye çıkan Ronald Araujo, attığı golle Katalan ekibini 2-1 öne geçirdi. Ancak güçlü rakibi karşısında pes etmeyen Valencia, 69'da ile bir puanı kaptı: 2-2.

Barcelona böylece 13 maç sonunda 21 puana ulaşırken, bir maçı eksik Valencia ise puanını 15 yaptı.

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