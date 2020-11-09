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'da ile yollar ayrıldı! | Son Dakika

İspanya ekiplerinden , Kasım 2019'dan beri teknik direktörlük koltuğunda oturan 'nın görevine son verildiğini açıkladı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 15:48 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 16:36
Celta Vigo'da Oscar Garcia ile yollar ayrıldı! | Son Dakika

() ekibi 'da ile yollar ayrıldı.

Celta Vigo Kulübü, 47 yaşındaki İspanyol teknik direktör Oscar Garcia ve ekibinin görevine son verildiğini duyurdu.

Daha önce İsrail'de , İngiltere'de Brighton, Watford, Avusturya'da Salzburg, Fransa'da Saint-Etienne ve Yunanistan'da 'u çalıştıran Oscar Garcia, Kasım 2019'da Celta Vigo'nun başına geçmişti.

Milli futbolcular Okay Yokuşlu ve Emre Mor'u da kadrosunda bulunduran Celta Vigo, Oscar Garcia yönetiminde geçen sezon son hafta La Liga'da kalmayı başarmıştı.

Bu sezon ise 9 haftada 7 puan toplayan Celta Vigo, düşme hattının bir basamak üstünde 17. sırada yer aldı.

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