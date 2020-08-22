Messi Barcelona'da kalırsa milyarder olacak!
Katalan devi Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, kulüpte 2020-2021 sezonunu da geçirirse kariyeri boyunca 1 milyar dolar kazanan ikinci futbolcu olacak.
Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi, kariyeri boyunca 1 milyar dolar kazanan ikinci futbolcu olmaya hazırlanıyor.
Forbes dergisinde yer alan habere göre, dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Messi'nin toplam kazancı, 2020-2021 sezonunu İspanyol ekibi Barcelona'da tamamlaması halinde 1 milyar dolara ulaşacak.
Messi, geçen sezon geliri 1 milyar dolara ulaşan Cristiano Ronaldo'dan sonra bunu başaran ikinci futbolcu, 4'üncü sporcu olacak. Ronaldo'nun yanı sıra, golfcü Tiger Woods ve boksör Floyd Mayweather geliri 1 milyar dolara ulaşan sporculardı.
- 22.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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