Messi Barcelona'da kalırsa milyarder olacak! - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Messi 'da kalırsa milyarder olacak!

Messi Barcelona'da kalırsa milyarder olacak!

Katalan devi 'nın Arjantinli yıldızı , kulüpte 2020-2021 sezonunu da geçirirse kariyeri boyunca 1 milyar dolar kazanan ikinci futbolcu olacak.

Arjantinli yıldız oyuncu , kariyeri boyunca 1 milyar dolar kazanan ikinci futbolcu olmaya hazırlanıyor.

Forbes dergisinde yer alan habere göre, dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Messi'nin toplam kazancı, 2020-2021 sezonunu İspanyol ekibi 'da tamamlaması halinde 1 milyar dolara ulaşacak.

Messi, geçen sezon geliri 1 milyar dolara ulaşan 'dan sonra bunu başaran ikinci futbolcu, 4'üncü sporcu olacak. Ronaldo'nun yanı sıra, golfcü ve boksör geliri 1 milyar dolara ulaşan sporculardı.

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  1. 22.08.2020
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