Barcelona'da Ramon Planes yeni sportif direktör oldu! - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
19 Ağustos 2020, Çarşamba
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'da yeni sportif direktör oldu!

Barcelona'da Ramon Planes yeni sportif direktör oldu!

'da 'nde yaşanan tarihi hezimetin yankıları sürerken yeni sportif direktör de belli oldu. Katalan ekibi 'i resmen duyurdu.

geçtiğimiz günlerde Alman devi 'e 8-2 yenilerek 'ne veda etmişti. Katalan ekibinde alınan bu tarihi yenilgi sonrası teknik direktör Setien ve sportif direktör Abidal'le yollar ayrıldı.

Barcelona resmi internet sitesinden yeni sportif direktörünü duyurdu. Katalan ekibi Ramon Planes'in bu görevi üstleneceğini bildirdi.

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  1. 19.08.2020
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