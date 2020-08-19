Barcelona'da Ramon Planes yeni sportif direktör oldu!
Barcelona'da Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan tarihi hezimetin yankıları sürerken yeni sportif direktör de belli oldu. Katalan ekibi Ramon Planes'i resmen duyurdu.
Barcelona geçtiğimiz günlerde Alman devi Bayern Münih'e 8-2 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti. Katalan ekibinde alınan bu tarihi yenilgi sonrası teknik direktör Setien ve sportif direktör Abidal'le yollar ayrıldı.
Barcelona resmi internet sitesinden yeni sportif direktörünü duyurdu. Katalan ekibi Ramon Planes'in bu görevi üstleneceğini bildirdi.
? [SON DAKİKA]— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) August 19, 2020
Ramon Planes, Barcelona'nın yeni Sportif Direktörü oldu. pic.twitter.com/PuxUAfGfSN
- 19.08.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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