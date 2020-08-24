Suarez artı bir miktar para

Barcelona'da Luis Suarez ile yollar kesin olarak ayrılıyor. Katalan devi, Uruguaylı forvetini artık takas pazarlıklarında kullanıyor. Barça, Ajax'ın 10 numarası Donny van de Beek için Hollanda ekibine bonservisiyle Luis Suarez'i ve 20 milyon euro önerdi. Ajax'ın cevabı bekleniyor.