Suarez artı bir miktar para
Barcelona'da Luis Suarez ile yollar kesin olarak ayrılıyor. Katalan devi, Uruguaylı forvetini artık takas pazarlıklarında kullanıyor.
Barcelona'da Luis Suarez ile yollar kesin olarak ayrılıyor. Katalan devi, Uruguaylı forvetini artık takas pazarlıklarında kullanıyor. Barça, Ajax'ın 10 numarası Donny van de Beek için Hollanda ekibine bonservisiyle Luis Suarez'i ve 20 milyon euro önerdi. Ajax'ın cevabı bekleniyor.
- 24.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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