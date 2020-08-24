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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Suarez artı bir miktar para

Suarez artı bir miktar para

'da ile yollar kesin olarak ayrılıyor. Katalan devi, Uruguaylı forvetini artık takas pazarlıklarında kullanıyor.

'da ile yollar kesin olarak ayrılıyor. Katalan devi, Uruguaylı forvetini artık takas pazarlıklarında kullanıyor. Barça, Ajax'ın 10 numarası Donny van de Beek için ekibine bonservisiyle Luis Suarez'i ve 20 milyon euro önerdi. Ajax'ın cevabı bekleniyor.

  1. 24.8.2020
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