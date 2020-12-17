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siftah yaptı Getafe 'nda turladı!

Milli futbolcu , takımı Getafe'nin, İspanya 'nda Anaitasuna'yı 2-1 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. 67'de oyuna giren Enesi 73'te fileleri havalandırarak takımını bir üst tura taşıdı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 23:29
Enes Ünal siftah yaptı Getafe Kral Kupası'nda turladı!

İspanya 1. turunda eşleştiği 4. lig takımı Anaitasuna'yı 2-1 yenen Getafe'de bu sezonki ilk golünü attı.

Bask bölgesinin takımı olan Anaitasuna'nın sahasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.

İkinci yarı ev sahibi takım 55. dakikada Markel Eskurtza'nın golüyle 1-0 öne geçti. Getafe'de yedek başlayan ve 67. dakikada oyuna giren Enes Ünal, 73. dakikada takımının beraberlik golünü attı.

Getafe'nin galibiyet golünü, uzatmaların oynandığı 94. dakikada penaltıdan Angel Rodriguez kaydetti.

4. lig takımına karşı kazanmakta zorlanan Getafe, kupada üst tura çıktı.

Getafe'de ilk sezonunu geçiren ve 'da geride kalan 13 haftada kendisinden beklenen performansı sahaya yansıtamayan Enes, bu sezonki ilk golünü bu akşamki Kral Kupası maçında attı.


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