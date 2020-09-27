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6-1 | ÖZET

İspanya 'nın 3. haftasında , evinde 'yı ağırladı. Yeni transfer Luis Suarez'in de forma giydiği ve 2 gol kaydettiği mücadele ev sahibi ekibin 6-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 14:44 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 20:33
Atletico Madrid 6-1 Granada | ÖZET

, İspanya 'nın 3. haftasında, Wanda Metropolitano'da 'yı ağırladı. Yeni transfer Luis Suarez'in de forma giydiği mücadele 6-1'Lik üstünlükle sonuçlandı.

Atletico Madrid'in golleri (9'), Angel Correa (47'), Joao Felix 65'), Llorente (72') ve Luis Suarez'den (85', 90') geldi. Granada'nın tek golü 87. dakikada Jorge Molina'dan geldi.

Öte yandan 16. dakikada Saul Niguez, kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi.

Bu sonuçla Granada, maç falzasıyla 2. sırada kendine yer buldu. Atletico Madrid ise 2 maç eksiği ile 9. sırada yer aldı.

Atletico Madrid, gelecek hafta Huesca deplasmanına konuk olacak. Granada ise Osasuna ile karşılaşacak.

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