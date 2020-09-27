Atletico Madrid 6-1 Granada | ÖZET

Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 3. haftasında, Wanda Metropolitano'da Granada'yı ağırladı. Yeni transfer Luis Suarez'in de forma giydiği mücadele 6-1'Lik üstünlükle sonuçlandı.

Atletico Madrid'in golleri Diego Costa (9'), Angel Correa (47'), Joao Felix 65'), Llorente (72') ve Luis Suarez'den (85', 90') geldi. Granada'nın tek golü 87. dakikada Jorge Molina'dan geldi.

Öte yandan 16. dakikada Saul Niguez, kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi.

Bu sonuçla Granada, maç falzasıyla 2. sırada kendine yer buldu. Atletico Madrid ise 2 maç eksiği ile 9. sırada yer aldı.

Atletico Madrid, gelecek hafta Huesca deplasmanına konuk olacak. Granada ise Osasuna ile karşılaşacak.