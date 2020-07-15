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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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'den taraftarlarına şampiyonluk uyarısı!

Real Madrid'den taraftarlarına şampiyonluk uyarısı!

İspanyol devi , bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etme durumu olduğu için taraftarlarını toplu kutlama yapmama konusunda uyardı.

futbol tarihinde 34. lig şampiyonluğuna hazırlanan , yarınki maçlar sonunda olası bir şampiyonluk ilanında, taraftarlarını yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı toplu kutlama yapmamaları için uyardı.

Real Madrid Kulübü yaptığı yazılı açıklamada, "Lig şampiyonluğunun kazanılması halinde, taraftarlarımızdan ve kulüp üyelerimizden Cibeles Meydanı'nda toplanmamlarını istiyoruz" denildi.

Sorumlu hareket etmek zorunda olduklarının altını çizen Real Madrid, "herhangi bir şampiyonluk kutlamasının, salgına karşı verilen mücadelede geri adım atılmasına sebebiyet vermemesi gerektiğine" işaret etti.

'da sezonunun bitimine iki hafta kala yarın -Osasuna ve Real Madrid-Villarreal maçları oynanacak.

Şampiyonluk mücadelesinde Real Madrid 83 puanla lider, Barcelona ise 79 puanla ikinci sırada yer alıyor. Real Madrid galip geldiğinde veya Barcelona'nın her türlü puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

İspanya'da hafta içinde 1. lige çıkmayı garantileyen Cadiz'in taraftarları, sosyal mesafe kuralına uymadan kent merkezinde geniş katılımlı kutlama yapmış ve bu görüntüler tepki çekmişti.

  1. 15.07.2020
  2. Güncelleme: 15.07.2020 14:42
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