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16 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler İspanya La Liga Barcelona'ya bir gecede çifte şok!

1-2 Osasuna | MAÇ SONUCU

Barcelona 1-2 Osasuna | MAÇ SONUCU

'nın 37. haftasında , 'da konuk ettiği Osasuna'ya 2-1 mağlup oldu. Aynı gecede 'in şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte Barcelona'nın ligi 2. sırada tamamlaması da kesinleşti.

'nın 37. haftasında ile Osasuna karşı karşıya geldi.

'da oynanan karşılaşmayı Osasuna 2-1'lik skorla kazandı.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Arnaiz ve Roberto Torres kaydederken, ev sahibi takımın tek sayısı 'den geldi.

Bu skorun ardından Osasuna puanını 51'e yükseltirken, Barcelona 79 puanda kaldı.

Bitime 2 hafta kala lider 'in şampiyonluğunu garantilemesiyle birlikte, Barcelona'nın ligi 2. sırada tamamlaması da kesinleşti.

  1. 17.07.2020
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