Barcelona 1-2 Osasuna | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 37. haftasında Barcelona, Camp Nou'da konuk ettiği Osasuna'ya 2-1 mağlup oldu. Aynı gecede Real Madrid'in şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte Barcelona'nın ligi 2. sırada tamamlaması da kesinleşti.
İspanya La Liga'nın 37. haftasında Barcelona ile Osasuna karşı karşıya geldi.
Camp Nou'da oynanan karşılaşmayı Osasuna 2-1'lik skorla kazandı.
Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Arnaiz ve Roberto Torres kaydederken, ev sahibi takımın tek sayısı Messi'den geldi.
Bu skorun ardından Osasuna puanını 51'e yükseltirken, Barcelona 79 puanda kaldı.
Bitime 2 hafta kala lider Real Madrid'in şampiyonluğunu garantilemesiyle birlikte, Barcelona'nın ligi 2. sırada tamamlaması da kesinleşti.
- 17.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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