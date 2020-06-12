Granada 2-1 Getafe | MAÇ SONUCU

Corona virüsü arasının ardından yeniden başlayan İspanya La Liga'da 28. hafta heyecanı sürüyor. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren iki ekibin mücadelesinde Granada evinde Getafe'yi 2-1 mağlup etti.

Konuk takım 20'de David Timor'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Granada, 70 ve 79'da Carlos Fernandez'in golleriyle üç puanın sahibi oldu.

Granada bu sonuçla puanını 41'e yükseltirken, Getafe ise 46 puanda kaldı.