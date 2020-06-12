Granada 2-1 Getafe | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 28. haftasında Granada, sahasında Getafe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. İlk yarıyı geride kapatan ev sahibi Carlos Fernandez'in golleriyle üç puana uzandı.
Corona virüsü arasının ardından yeniden başlayan İspanya La Liga'da 28. hafta heyecanı sürüyor. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren iki ekibin mücadelesinde Granada evinde Getafe'yi 2-1 mağlup etti.
Konuk takım 20'de David Timor'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Granada, 70 ve 79'da Carlos Fernandez'in golleriyle üç puanın sahibi oldu.
Granada bu sonuçla puanını 41'e yükseltirken, Getafe ise 46 puanda kaldı.
- 12.06.2020
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