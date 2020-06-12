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12 Haziran 2020, Cuma
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Granada 2-1 Getafe | MAÇ SONUCU

Granada 2-1 Getafe | MAÇ SONUCU

'nın 28. haftasında Granada, sahasında Getafe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. İlk yarıyı geride kapatan ev sahibi 'in golleriyle üç puana uzandı.

Corona virüsü arasının ardından yeniden başlayan 'da 28. hafta heyecanı sürüyor. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren iki ekibin mücadelesinde Granada evinde Getafe'yi 2-1 mağlup etti.

Konuk takım 20'de David Timor'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Granada, 70 ve 79'da 'in golleriyle üç puanın sahibi oldu.

Granada bu sonuçla puanını 41'e yükseltirken, Getafe ise 46 puanda kaldı.

  1. 12.06.2020
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