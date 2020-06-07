Sergio Ramos Real Madrid'den ayrılıyor mu? Menajeri resmen açıkladı! - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
07 Haziran 2020, Pazar
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'den ayrılıyor mu? resmen açıkladı!

Sergio Ramos Real Madrid'den ayrılıyor mu? Menajeri resmen açıkladı!

'in sembolik isimlerinden olan 'un gelecek sezon sözleşmesinin bitimiyle birlikte takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Ramos'un menajerlik görevini yürüten abisi Rene, yıldız futbolcunun takımda kalmak istediğini açıkladı.

İspanya La Liga ekiplerinden 'de kaptan 'un geleceği hakkındaki belirsizlik devam ediyor. Yaklaşık 14 yıldır Madrid'de top koşturan ve gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan Ramos'un 2 yıllık yeni sözleşme istediği iddia edilirken, kulübün 1 yıllık kontrat önerdiği öne sürülüyordu.

İspanyol savunmacının menajerlik görevini yürüten abisi Rene, çıkan transfer iddialarını yanıtladı. Yenilenme aşamasında olan Santiago Bernabeu'da oynamanın Sergio Ramos için iyi olacağını dile getiren Rena, "Yeni Bernabeu'da oynamak onun için mükemmel bir emeklilik olurdu. Fiziksel olarak iyi durumda. Şampiyonluk kovalayacak. Olabildiğince uzun süre Real Madrid'de devam etmek istiyor" dedi.

  1. 07.06.2020
  2. Güncelleme: 07.06.2020 21:55
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