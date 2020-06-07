Sergio Ramos Real Madrid'den ayrılıyor mu? Menajeri resmen açıkladı!
Real Madrid'in sembolik isimlerinden olan Sergio Ramos'un gelecek sezon sözleşmesinin bitimiyle birlikte takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Ramos'un menajerlik görevini yürüten abisi Rene, yıldız futbolcunun takımda kalmak istediğini açıkladı.
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de kaptan Sergio Ramos'un geleceği hakkındaki belirsizlik devam ediyor. Yaklaşık 14 yıldır Madrid'de top koşturan ve gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan Ramos'un 2 yıllık yeni sözleşme istediği iddia edilirken, kulübün 1 yıllık kontrat önerdiği öne sürülüyordu.
İspanyol savunmacının menajerlik görevini yürüten abisi Rene, çıkan transfer iddialarını yanıtladı. Yenilenme aşamasında olan Santiago Bernabeu'da oynamanın Sergio Ramos için iyi olacağını dile getiren Rena, "Yeni Bernabeu'da oynamak onun için mükemmel bir emeklilik olurdu. Fiziksel olarak iyi durumda. Şampiyonluk kovalayacak. Olabildiğince uzun süre Real Madrid'de devam etmek istiyor" dedi.
- 07.06.2020
- Güncelleme: 07.06.2020 21:55
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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