Sergio Ramos Real Madrid'den ayrılıyor mu? Menajeri resmen açıkladı!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de kaptan Sergio Ramos'un geleceği hakkındaki belirsizlik devam ediyor. Yaklaşık 14 yıldır Madrid'de top koşturan ve gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan Ramos'un 2 yıllık yeni sözleşme istediği iddia edilirken, kulübün 1 yıllık kontrat önerdiği öne sürülüyordu.

İspanyol savunmacının menajerlik görevini yürüten abisi Rene, çıkan transfer iddialarını yanıtladı. Yenilenme aşamasında olan Santiago Bernabeu'da oynamanın Sergio Ramos için iyi olacağını dile getiren Rena, "Yeni Bernabeu'da oynamak onun için mükemmel bir emeklilik olurdu. Fiziksel olarak iyi durumda. Şampiyonluk kovalayacak. Olabildiğince uzun süre Real Madrid'de devam etmek istiyor" dedi.