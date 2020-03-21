Espanyol'da 7. koronavirüs vakası! Wu Lei'nin testi pozitif çıktı - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
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'da 7. vakası! 'nin testi pozitif çıktı

Espanyol'da 7. koronavirüs vakası! Wu Lei'nin testi pozitif çıktı

ekiplerinden 'da forma giyen Çinli futbolcu , yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Böylelikle takımda virüse yakalanan kişi sayısı 7'ye çıktı.

1. Ligi () ekiplerinden 'da forma giyen Çinli futbolcu , yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, virüs tespit edilen Wu Lei'nin sağlık durumu hakkında 'a bilgi verildiği ve 28 yaşındaki oyuncunun karantina altında tutulduğu belirtildi.

Çin'in Şanghay SIPG takımından geçen sezon Espanyol'a transfer olan Wu Lei, bu sezon İspanya temsilcisinde 38 karşılaşmada forma giydi.

Espanyol, hafta içinde yaptığı açıklamada, teknik ekip ve futbolculardan 6 kişide koronavirüse rastlandığını duyurmuştu.

  1. 21.03.2020
  2. Güncelleme: 21.03.2020 19:22
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