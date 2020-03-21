Espanyol'da 7. koronavirüs vakası! Wu Lei'nin testi pozitif çıktı
La Liga ekiplerinden Espanyol'da forma giyen Çinli futbolcu Wu Lei, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Böylelikle takımda virüse yakalanan kişi sayısı 7'ye çıktı.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Espanyol'da forma giyen Çinli futbolcu Wu Lei, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Çin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, virüs tespit edilen Wu Lei'nin sağlık durumu hakkında Espanyol'a bilgi verildiği ve 28 yaşındaki oyuncunun karantina altında tutulduğu belirtildi.
Çin'in Şanghay SIPG takımından geçen sezon Espanyol'a transfer olan Wu Lei, bu sezon İspanya temsilcisinde 38 karşılaşmada forma giydi.
Espanyol, hafta içinde yaptığı açıklamada, teknik ekip ve futbolculardan 6 kişide koronavirüse rastlandığını duyurmuştu.
- 21.03.2020
- Güncelleme: 21.03.2020 19:22
- Espanyol'da 7. koronavirüs vakası! Wu Lei'nin testi pozitif çıktı
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Espanyol'da 7. koronavirüs vakası! Wu Lei'nin testi pozitif çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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