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05 Haziran 2020, Cuma
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'ya 6 ay hapis!

Diego Costa'ya 6 ay hapis!

forması giyen , vergi kaçırma suçlamasıyla 6 ay hapis cezası aldı.

Atletico Madrid forması giyen , vergi kaçırma suçlamasıyla 6 ay hapis cezası aldı. İspanya Maliyesi tarafından, 2014 yılında 'den 'ye transfer olduğu dönemde, reklam gelirleriyle bağlantılı vergilerinde usulsüzlük yapmakla suçlanan Costa, Madrid Mahkemesince suçlu bulundu. 1,1 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan Costa'ya 6 ay hapis cezası verilirken, mahkumiyetinin toplam 36 bin avro olarak para cezasına çevrildiği bildirildi. Costa, söz konusu suçlamaların ardından birkaç ay önce 1 milyon 142 bin 888 avroluk vergi borcunu ödemişti.
  1. 5.6.2020
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