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11 Haziran 2020, Perşembe
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Sevilla 2-0 | MAÇ SONUCU

Sevilla 2-0 Real Betis | MAÇ SONUCU

Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından , Endülüs derbisiyle geri döndü. Sevilla, 28. hafta mücadelesinde konuk ettiği ezeli rakibi 'i Ocampos ve eski Galatasaraylı 'nun golleriyle 2-0 mağlup edip. puanını 50'ye çıkardı.

Avrupa futbolunda ligler yavaş yavaş dönüyor. Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından başlamıştı. 5 majör ligden da start aldı.

Endülüs derbisine sahne olan 28. haftanın açılış maçında Sevilla, evinde 'i 2-0'lık skorla mağlup etti.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçta Sevilla'ya zaferi getiren golleri 56'da penaltıdan Ocampos ile 62'de eski Galatasaraylı kaydetti.

Sevilla bu sonuçla puanını 50'ye yükseltip 3. sıradaki yerini sağlamlaştırırken, Betis ise 33 puanda kaldı.

  1. 11.06.2020
  2. Güncelleme: 12.06.2020 01:10
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