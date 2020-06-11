Sevilla 2-0 Real Betis | MAÇ SONUCU
Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından İspanya La Liga, Endülüs derbisiyle geri döndü. Sevilla, 28. hafta mücadelesinde konuk ettiği ezeli rakibi Real Betis'i Ocampos ve eski Galatasaraylı Fernando'nun golleriyle 2-0 mağlup edip. puanını 50'ye çıkardı.
Avrupa futbolunda ligler yavaş yavaş dönüyor. Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından Almanya Bundesliga başlamıştı. 5 majör ligden İspanya La Liga da start aldı.
Endülüs derbisine sahne olan 28. haftanın açılış maçında Sevilla, evinde Real Betis'i 2-0'lık skorla mağlup etti.
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçta Sevilla'ya zaferi getiren golleri 56'da penaltıdan Ocampos ile 62'de eski Galatasaraylı Fernando kaydetti.
Sevilla bu sonuçla puanını 50'ye yükseltip 3. sıradaki yerini sağlamlaştırırken, Betis ise 33 puanda kaldı.
- 11.06.2020
- Güncelleme: 12.06.2020 01:10
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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