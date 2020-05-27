La Liga ne zaman başlıyor? İşte yanıtı... - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler İspanya La Liga İşte La Liga için son tarih ve karar!

ne zaman başlıyor? İşte yanıtı...

La Liga ne zaman başlıyor? İşte yanıtı...

Corona virüsü nedeniyle ligler süresiz şekilde ertelenirken, dünyanın en büyük liglerinden olan İspanya 'da da futbol maçları durdurulmuştu. Peki La Liga ne zaman başlıyor? İşte açıklanan son tarih...

Covid-19 pandemisi sebebiyle duran , Sevilla - maçıyla dönüş yapmaya hazırlanıyor.

La Liga başkanı Javier Tebas, 'daki Sevilla - Real Betis maçıyla ligi yeniden başlatmayı hedeflediklerini söylemişti. Tebas, "11 Haziran için geri dönüş planlarımız var. Sevilla derbisi ile başlamak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde dört haftalık planı da açıklayabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

İspanya'da yayın yapan SPORT ise La Liga ile ilgili son tarih ve kararları duyuran bir haber yaptı. Buna göre La Liga'da maçlar 11 Haziran'da yeniden başlayacak ve 19 Temmuz'da tamamlanacak.

21 günlük tatil sonrası takımlar 10 Ağustos'ta toplanacak ve yeni sezon ise 12 Eylül'de başlayacak.

  1. 27.05.2020
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