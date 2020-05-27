La Liga ne zaman başlıyor? İşte yanıtı...
Corona virüsü nedeniyle ligler süresiz şekilde ertelenirken, dünyanın en büyük liglerinden olan İspanya La Liga'da da futbol maçları durdurulmuştu. Peki La Liga ne zaman başlıyor? İşte açıklanan son tarih...
Covid-19 pandemisi sebebiyle duran La Liga, Sevilla - Real Betis maçıyla dönüş yapmaya hazırlanıyor.
La Liga başkanı Javier Tebas, 11 Haziran'daki Sevilla - Real Betis maçıyla ligi yeniden başlatmayı hedeflediklerini söylemişti. Tebas, "11 Haziran için geri dönüş planlarımız var. Sevilla derbisi ile başlamak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde dört haftalık planı da açıklayabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.
İspanya'da yayın yapan SPORT ise La Liga ile ilgili son tarih ve kararları duyuran bir haber yaptı. Buna göre La Liga'da maçlar 11 Haziran'da yeniden başlayacak ve 19 Temmuz'da tamamlanacak.
21 günlük tatil sonrası takımlar 10 Ağustos'ta toplanacak ve yeni sezon ise 12 Eylül'de başlayacak.
- 27.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
La Liga ne zaman başlıyor? İşte yanıtı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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