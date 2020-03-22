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22 Mart 2020, Pazar
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açıkladı! ne zaman tamamlanacak?

Okay Yokuşlu açıkladı! La Liga ne zaman tamamlanacak?

ekiplerinden 'da forma giyen milli futbolcu , corona virüsü gündemiyle alakalı açıklamalarda bulunurken, Futbol Federasyonu'nun ligi ne zaman tamamlamayı planladığını açıkladı.

ekiplerinden 'da kariyerini sürdüren , beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasakları bulunduğunu söyleyen Yokuşlu, "15 günlük sokağa çıkma yasağımız var, bunu 15 gün daha uzattılar" dedi.

Karantina sürecinde nasıl spor yaptıklarını anlatan milli futbolcu, ''Evinde spor aleti olmayan arkadaşlarımıza kulübümüz bu aletleri temin ediyor. Evde bulunan aletlere göre her oyuncuya kişisel antrenmanlar veriliyor" diye konuştu.

İspanya'da liglerin ne zaman tamamlanacağı konusunda ise 26 yaşındaki oyuncu, ''İspanya Futbol Federasyonu, her şey iyi gittiği takdirde, mayıs ortasında sezonu başlatıp temmuz ayında bitirmeyi planlıyor" ifadelerini kullandı.

  1. 22.03.2020
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