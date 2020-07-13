Granada 1-2 Real Madrid | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'da lider Real Madrid, 36. haftada konuk olduğu Granada'yı Mendy ve Benzema'nın golleriyle 2-1 mağlup etti. Barcelona ile arasındaki 4 puanlık farkı koruyan eflatun-beyazlılar, ligin son iki haftasında en az 2 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
İspanya La Liga'da şampiyonluğa koşan lider Real Madrid, 36. haftada karşılaştığı Granada engelini de aşmayı başardı. Eflatun-beyazlılar kritik deplasmandan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Real Madrid'e üç puanı getiren golleri 10'da Ferland Mendy ile 16'da Karim Benzema kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı 50'da Darwin Machis'ten geldi.
Ligde üst üste 9. galibiyetini alan Zidane'ın öğrencileri puanını 83'e yükseltip, Barcelona ile aradaki 4 puanlık farkı korudu.
Real Madrid kalan iki haftada en az 2 puan alması halinde şampiyon olacak.
- 13.07.2020
- Güncelleme: 14.07.2020 00:58
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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