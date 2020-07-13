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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler İspanya La Liga Real Madrid şampiyonluk ateşini yaktı! Seri 9 maça çıktı

1-2 | MAÇ SONUCU

Granada 1-2 Real Madrid | MAÇ SONUCU

'da lider , 36. haftada konuk olduğu 'yı Mendy ve Benzema'nın golleriyle 2-1 mağlup etti. ile arasındaki 4 puanlık farkı koruyan eflatun-beyazlılar, ligin son iki haftasında en az 2 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

'da şampiyonluğa koşan lider , 36. haftada karşılaştığı engelini de aşmayı başardı. Eflatun-beyazlılar kritik deplasmandan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Real Madrid'e üç puanı getiren golleri 10'da Ferland Mendy ile 16'da Karim Benzema kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı 50'da Darwin Machis'ten geldi.

Ligde üst üste 9. galibiyetini alan Zidane'ın öğrencileri puanını 83'e yükseltip, ile aradaki 4 puanlık farkı korudu.

Real Madrid kalan iki haftada en az 2 puan alması halinde şampiyon olacak.

  1. 13.07.2020
  2. Güncelleme: 14.07.2020 00:58
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