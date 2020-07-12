Leganes-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler İspanya La Liga Leganes-Valencia maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Leganes-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 36. haftasında , evinde 'yı ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Leganes-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 29 puanla 19. sırada yer alan , 50 puanla 8. sırada yer alan ile karşılaşacak. Maç öncesi Leganes'te Guido Carrillo, Kenneth Omeruo, Óscar Rodríguez ve Unai Bustinza'in sakatlıkları bulunuyor. Valencia'da ise Cristiano Piccini, José Gayà ve Rodrigo Moreno maçta forma giyemeyecek.

LEGANES-VALENCIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leganes-Valencia maçı bu akşam 20:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

  1. 12.07.2020
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