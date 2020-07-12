İspanya La Liga'nın 36. haftasında Leganes, evinde Valencia'yı ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Leganes-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 29 puanla 19. sırada yer alan Leganes, 50 puanla 8. sırada yer alan Valencia ile karşılaşacak. Maç öncesi Leganes'te Guido Carrillo, Kenneth Omeruo, Óscar Rodríguez ve Unai Bustinza'in sakatlıkları bulunuyor. Valencia'da ise Cristiano Piccini, José Gayà ve Rodrigo Moreno maçta forma giyemeyecek.
LEGANES-VALENCIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Leganes-Valencia maçı bu akşam 20:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.
- 12.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Leganes-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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