İspanya La Liga'nın 36. haftasında Espanyol, evinde Eibar'a 2-0 mağlup oldu.
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde Eibar, deplasmanda Espanyolu 2-0 yendi. Düşme potasından uzaklaşma yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdıran Eibar, puanını 39'a yükseltti.
Eibar'ın golleri 25. dakikada penaltıdan Edu Exposito ve 36. dakikada yine Exposito'nun ayağından geldi.
Ligin son sırasına demir atan Espanyol ise aldığı mağlubiyet ile 24 puanda kaldı.
- 12.07.2020
- Güncelleme: 12.07.2020 17:05
- Genoa-SPAL maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Son dakika: Ankaragücü'nde Gerson Rodrigues kadrodan çıkarıldı!
- Levante-Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Bournemouth-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Tottenham Hotspur-Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Falcao manşet oldu! "Yine maç kaçırdı ve Galatasaray..."
- Trabzonspor şampiyonluk peşinde! İşte Hüseyin Çimşir'in Denizlispor 11'i
- Yer yerinden oynayacak! Cristiano Ronaldo için çılgın transfer planı
- Fenerbahçe haberi: Acı tablo! ''Formaya sahip çıkmayanlar..."
- Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım sürprizi! Yeni sözleşme...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Espanyol 0-2 Eibar | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.