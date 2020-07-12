Espanyol 0-2 Eibar | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde Eibar, deplasmanda Espanyolu 2-0 yendi. Düşme potasından uzaklaşma yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdıran Eibar, puanını 39'a yükseltti.



Eibar'ın golleri 25. dakikada penaltıdan Edu Exposito ve 36. dakikada yine Exposito'nun ayağından geldi.



Ligin son sırasına demir atan Espanyol ise aldığı mağlubiyet ile 24 puanda kaldı.



