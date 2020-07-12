Espanyol 0-2 Eibar | MAÇ SONUCU - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler İspanya La Liga Eibar'dan Espanyol deplasmanında kritik galibiyet!

0-2 | MAÇ SONUCU

Espanyol 0-2 Eibar | MAÇ SONUCU

'nın 36. haftasında , evinde 'a 2-0 mağlup oldu.

'da heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde , deplasmanda Espanyolu 2-0 yendi. Düşme potasından uzaklaşma yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdıran Eibar, puanını 39'a yükseltti.

Eibar'ın golleri 25. dakikada penaltıdan Edu Exposito ve 36. dakikada yine Exposito'nun ayağından geldi.

Ligin son sırasına demir atan ise aldığı mağlubiyet ile 24 puanda kaldı.

  1. 12.07.2020
  2. Güncelleme: 12.07.2020 17:05
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