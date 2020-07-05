Jordi Alba ehliyet sınavını uzun denemelerden sonra geçmeyi başardı! - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler İspanya La Liga Barcelona'nın yıldızı uzun denemelerden sonra ehliyet sınavını geçti!

ehliyet sınavını uzun denemelerden sonra geçmeyi başardı!

Jordi Alba ehliyet sınavını uzun denemelerden sonra geçmeyi başardı!

'nın tecrübeli yıldızı 'nın tesislere aracıyla tek başına gelmesi İspanyol medyasında gündem oldu. 31 yaşındaki futbolcunun ehliyetini yeni aldığı öğrenildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Katalan devi 'nın deneyimli oyuncusu , kulübün antrenman tesislerine dün ilk kez aracıyla tek başına geldi. İspanyol yıldızın bu anları gazeteci David Ibanez tarafından görüntülendi.

Tesislere bu zamana kadar ya kız arkadaşının ya da babasının şoförlüğünde gelen tecrübeli bekin, uzun süredir başarısız olduğu ehliyet sınavını geçtiği şeklinde yorumlandı.

Alba sürücü lisansı alamadığı için sık sık takım arkadaşı Gerard Pique tarafından da alay konusu oluyordu.



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  1. 05.07.2020
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