Jordi Alba ehliyet sınavını uzun denemelerden sonra geçmeyi başardı!
Barcelona'nın tecrübeli yıldızı Jordi Alba'nın tesislere aracıyla tek başına gelmesi İspanyol medyasında gündem oldu. 31 yaşındaki futbolcunun ehliyetini yeni aldığı öğrenildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Katalan devi Barcelona'nın deneyimli oyuncusu Jordi Alba, kulübün antrenman tesislerine dün ilk kez aracıyla tek başına geldi. İspanyol yıldızın bu anları gazeteci David Ibanez tarafından görüntülendi.
Tesislere bu zamana kadar ya kız arkadaşının ya da babasının şoförlüğünde gelen tecrübeli bekin, uzun süredir başarısız olduğu ehliyet sınavını geçtiği şeklinde yorumlandı.
Alba sürücü lisansı alamadığı için sık sık takım arkadaşı Gerard Pique tarafından da alay konusu oluyordu.
- 05.07.2020
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Jordi Alba ehliyet sınavını uzun denemelerden sonra geçmeyi başardı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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