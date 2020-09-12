Barcelona Jules Kounde için 665 milyon lirayı gözden çıkardı!

Teknik direktör Ronald Koeman'la yeni sezona yeni umutlarla başlayan, Linoel Messi'nin takımda kalmasıyla da motivasyonu yeniden yükselen Barcelona, transfer çalışmalarına hız verdi.

Geçen sezon en çok eleştirilen bölgesi olan savunma hattı için transfer harekatına başlayan Katalan devi, Sevilla'nın genç stoperi Jules Kounde için harekete geçti.

SERBEST KALMA BEDELİ 75 MİLYON EURO!

Barça'nın, 21 yaşındaki Fransız yıldızı kadrosuna katabilmek için oyuncunun serbest kalma bedeli olan 75 milyon euroyu (yaklaşık 665 milyon Türk Lirası) ödemeyi de döze aldığı kaydedildi.

Sevilla ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kounde, 1.78'lik boyuna rağmen yüksek pas yüzdesi ve zihinsel dayanıklılığı ile öne çıkıyor.

21 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz 2019 yılında 25 milyon euro karşılığında Bordeaux'dan transfer edilmişti.