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Barcelona Jules Kounde için 665 milyon lirayı gözden çıkardı! | Son dakika transfer haberleri - S...
Haberler Barcelona Barcelona Jules Kounde için 665 milyon lirayı gözden çıkardı!

için 665 milyon lirayı gözden çıkardı!

önderliğinde yeni sezonda tüm kupalara talip olan , harekatına başladı. Katalan devi, Sevilla'nın 21 yaşındaki savunma oyuncusu 'yi listesine eklerken, genç yıldızın serbest kalma bedeli olan 75 milyon euroyu (yaklaşık 665 milyon ) ödemeyi de göze aldı. | Son dakika transfer haberleri...

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 17:21 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 17:26
Barcelona Jules Kounde için 665 milyon lirayı gözden çıkardı!

'la yeni sezona yeni umutlarla başlayan, Linoel Messi'nin takımda kalmasıyla da motivasyonu yeniden yükselen , çalışmalarına hız verdi.

Geçen sezon en çok eleştirilen bölgesi olan savunma hattı için transfer harekatına başlayan Katalan devi, Sevilla'nın genç stoperi için harekete geçti.

SERBEST KALMA BEDELİ 75 MİLYON EURO!

Barça'nın, 21 yaşındaki Fransız yıldızı kadrosuna katabilmek için oyuncunun serbest kalma bedeli olan 75 milyon euroyu (yaklaşık 665 milyon ) ödemeyi de döze aldığı kaydedildi.

Sevilla ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kounde, 1.78'lik boyuna rağmen yüksek pas yüzdesi ve zihinsel dayanıklılığı ile öne çıkıyor.

21 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz 2019 yılında 25 milyon euro karşılığında Bordeaux'dan transfer edilmişti.