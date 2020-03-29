Marc-Andre Ter Stegen: Bütün günüm mutfakta geçiyor - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
29 Mart 2020, Pazar
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Marc-Andre : Bütün günüm mutfakta geçiyor

Marc-Andre Ter Stegen: Bütün günüm mutfakta geçiyor

Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından evlerine kapanan futbolcular bir yandan antrenmanlarına devam ederken, diğer taraftan da ev işleriyle vakit geçiriyorlar... İspanyol devi 'nın Alman kalecisi Marc-Andre de futboldan uzaklaştığını ve zamanının çoğunu mutfak ve temizlik işleriyle geçirdiğini itiraf etti. İşte Ter Stegen'in İspanyol basınına yaptığı ilginç açıklama... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

devi 'da forma giyen Marc-Andre , corona virüsü sebebiyle evde kaldıkları günler hakkında konuştu. Alman kaleci, hem liglere uzun süre ara verilmesi hem de salgının ciddi boyutlara ulaşmasından dolayı futbolu pek fazla düşünemediğini açıkladı.

"FUTBOL HAKKINDA FİKRİM YOK DEYİNCE GÜLÜYORLAR"
'e video yoluyla bir röportaj veren Marc Andre Ter Stegen, "İnsanlar, onlara hakkında hiçbir fikrim olmadığını söylediğimde gülüyorlar. Rakiplerin ne durumda olduğunu da bile takip etmiyorum" diyerek itirafta bulundu.

"EVİ BAŞTAN AŞAĞI TEMİZLİYORUM"
Antrenmanlarını evde eksiksiz yerine getirmeye çalıştığını da belirten başarılı file bekçisi, "Bütün günüm oturma odası ve mutfakta geçiyor diyebilirim. Evi baştan aşağı temizlemek de bir egzersiz olabiliyor" dedi.

  1. 29.03.2020
  2. Güncelleme: 29.03.2020 19:20
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