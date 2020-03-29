Marc-Andre Ter Stegen: Bütün günüm mutfakta geçiyor

İspanya La Liga devi Barcelona'da forma giyen Marc-Andre Ter Stegen, corona virüsü sebebiyle evde kaldıkları günler hakkında konuştu. Alman kaleci, hem liglere uzun süre ara verilmesi hem de salgının ciddi boyutlara ulaşmasından dolayı futbolu pek fazla düşünemediğini açıkladı.

"FUTBOL HAKKINDA FİKRİM YOK DEYİNCE GÜLÜYORLAR"

El Pais'e video yoluyla bir röportaj veren Marc Andre Ter Stegen, "İnsanlar, onlara futbol hakkında hiçbir fikrim olmadığını söylediğimde gülüyorlar. Rakiplerin ne durumda olduğunu da bile takip etmiyorum" diyerek itirafta bulundu.

"EVİ BAŞTAN AŞAĞI TEMİZLİYORUM"

Antrenmanlarını evde eksiksiz yerine getirmeye çalıştığını da belirten başarılı file bekçisi, "Bütün günüm oturma odası ve mutfakta geçiyor diyebilirim. Evi baştan aşağı temizlemek de bir egzersiz olabiliyor" dedi.