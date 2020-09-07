Barcelona yeni formasını Lionel Messi'yle tanıttı!
La Liga devi Barcelona, bu sezon giyeceği 3. formasını görücüye çıkardı. Barça'nın, forma tanıtım videosunda yönetimle kriz yaşayan Lionel Messi'ye yer vermesi dikkat çekti.
İspanya La Liga devi Barcelona, 2020-2021 sezonunda giyeceği 3. formasını tanıttı. Katalan ekibinin forma için çektiği tanıtım videosunda, yönetimle kriz yaşayan ve 'zoraki' olarak takımda kalan Lionel Messi'nin kullanılması dikkat çekti.
İşte o forma:
- 07.09.2020
- Güncelleme: 07.09.2020 11:35
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