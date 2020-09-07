Barcelona yeni formasını Lionel Messi'yle tanıttı!

İspanya La Liga devi Barcelona, 2020-2021 sezonunda giyeceği 3. formasını tanıttı. Katalan ekibinin forma için çektiği tanıtım videosunda, yönetimle kriz yaşayan ve 'zoraki' olarak takımda kalan Lionel Messi'nin kullanılması dikkat çekti.

İşte o forma: