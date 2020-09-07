Barcelona yeni formasını Lionel Messi'yle tanıttı! - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
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Haberler Barcelona Messi'ye yeni formayı böyle giydirdiler!

yeni formasını 'yle tanıttı!

Barcelona yeni formasını Lionel Messi'yle tanıttı!

devi , bu sezon giyeceği 3. formasını görücüye çıkardı. Barça'nın, forma tanıtım videosunda yönetimle kriz yaşayan 'ye yer vermesi dikkat çekti.

İspanya devi , 2020-2021 sezonunda giyeceği 3. formasını tanıttı. Katalan ekibinin forma için çektiği tanıtım videosunda, yönetimle kriz yaşayan ve 'zoraki' olarak takımda kalan 'nin kullanılması dikkat çekti.

İşte o forma:

  1. 07.09.2020
  2. Güncelleme: 07.09.2020 11:35
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