Barça’da yaprak dökümü
Messi’nin takımda kalmasıyla yeni bir yapılanmaya gidecek Katalan devinde; Suarez, Griezmann, Vidal gibi isimlerin ayrılması bekleniyor.
Futbol kamuoyu son günlerde Barcelona haberleriyle çalkalanıyor. Lionel Messi'nin ayrılık kararından mecburi olarak vazgeçtiği Katalan devi, yeni bir yapılanmaya gitmeye hazırlanıyor. Teknik direktörlüğe Koeman'ı getiren İspanyollar, revizyon için önce eldeki oyuncularla vedalaşacak. 2014 yılından bu yana Barcelona forması giyen Uruguaylı golcü Suarez'i Juventus'a göndermeye hazırlanan Barça, Vidal'i ise başka bir İtalyan ekibi İnter'e bedelsiz olarak bırakacak. Bu isimlerden bonservis geliri alamayak Barcelona'nın elinde Griezmann gibi değerli bir parça da bulunuyor. Her ne kadar beklentilerin altında kalsa da piyasası olan Fransız yıldız için Arsenal, M. United ve Liverpool gibi takımlar pusuda. Barça, bu hamlelerden sonra transferde Messi'nin 'yarışmacı takım' talebine göre hareket edecek.
BAŞKANI BEKLİYOR!
Barcelona'yla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Diairo Sport'a göre Messi, Mart'ta yapılacak seçimden sonra yeni başkanı dinleyecek ve gelecek yıl kalıp kalmayacağına karar verecek. Yeni başkanın Arjantinli yıldızı ikna etme ihtimalinin yüksek olduğu ve kariyerini burada tamamlayacağı belirtildi.
HOLLANDA MODASI
Koeman'ın gelmesiyle transferde de Hollandalı isimler gündeme geldi. Barcelona, Lyon'dan Depay ve Liverpool'dan Wijnaldum'la ilgileniyor. Koeman, bu iki ismi çok istiyor.
- 7.9.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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