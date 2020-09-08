O gerçek ortaya çıktı! İşte Manchester City'nin Messi'ye sunduğu sözleşme - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
08 Eylül 2020, Salı
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O gerçek ortaya çıktı! İşte City'nin Messi'ye sunduğu sözleşme

O gerçek ortaya çıktı! İşte City'nin Messi'ye sunduğu sözleşme

Tartışmalı bir sürecin ardından 'da kalmaya karar veren dünyaca ünlü yıldız ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Messi'nin Barcelona'dan ayrılma sürecinde 'nin Arjantinli yıldıza sunmuş olduğu teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...

Futbol dünyasının geçtiğimiz günlerde en çok konuştuğu konu 'nin 'dan ayrılıp ayrılmayacağıydı.

Arjantinli yıldız önce kariyerine başka takımda devam etmek istediğini açıklamış, daha sonra ise kulübün kendisini bırakmadığını ifade ederek 1 yıl daha Barça'da forma giyeceğini belirtmişti.

Messi'nin ayrılmaya karar verdiği dönemde birçok takımdan teklif aldığı ancak en ciddi taliplinin olduğu aktarılmıştı.

Barcelona'da kalmaya karar veren dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi için Manchester City'nin sunduğu sözleşme teklifi ortaya çıktı.

İşte City'nin Messi'ye yaptığı teklif:

Ağustos 2020: 100 milyon Euro
Ağustos 2021: 100 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu: 20 milyon Euro

  1. 08.09.2020
  2. Güncelleme: 08.09.2020 21:24
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