O gerçek ortaya çıktı! İşte City'nin Messi'ye sunduğu sözleşme
Tartışmalı bir sürecin ardından Barcelona'da kalmaya karar veren dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Messi'nin Barcelona'dan ayrılma sürecinde Manchester City'nin Arjantinli yıldıza sunmuş olduğu teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...
Futbol dünyasının geçtiğimiz günlerde en çok konuştuğu konu Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılıp ayrılmayacağıydı.
Arjantinli yıldız önce kariyerine başka takımda devam etmek istediğini açıklamış, daha sonra ise kulübün kendisini bırakmadığını ifade ederek 1 yıl daha Barça'da forma giyeceğini belirtmişti.
Messi'nin ayrılmaya karar verdiği dönemde birçok takımdan teklif aldığı ancak en ciddi taliplinin Manchester City olduğu aktarılmıştı.
Barcelona'da kalmaya karar veren dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi için Manchester City'nin sunduğu sözleşme teklifi ortaya çıktı.
İşte City'nin Messi'ye yaptığı teklif:
Ağustos 2020: 100 milyon Euro
Ağustos 2021: 100 milyon Euro
UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu: 20 milyon Euro
- 08.09.2020
- Güncelleme: 08.09.2020 21:24
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
O gerçek ortaya çıktı! İşte City'nin Messi'ye sunduğu sözleşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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