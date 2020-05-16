Messi: Arayı iyi değerlendirmeliyiz - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
16 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Barcelona Messi: Arayı iyi değerlendirmeliyiz

Messi: Arayı iyi değerlendirmeliyiz

Messi: Arayı iyi değerlendirmeliyiz

, takımdaki performasın yükselmemesi halinde 'ni kazanma şansları olmadığını söyledi.

, takımdaki performasın yükselmemesi halinde 'ni kazanma şansları olmadığını söyledi. 'nın Arjantinli yıldızı, koronavirüs nedeniyle liglere verilen aradan avantaj sağlayabileceklerini belirterek, "İyi çalışırsak bu aradan karlı çıkabiliriz. Ama öncelikle katıldığımız organizasyonların devam edip etmeyeceği netleşmeli. O zaman kendi seviyemizi tespit edip, nereye kadar ilerleyebileceğimizi anlayabiliriz" ifadelerini kullandı. Aradan önce ligde lider konumda yer almasına rağmen takım olarak iyi bir performans sergileyemediklerini aktaran 32 yaşındaki futbolcu, "Son maçlarda gösterdiğimiz performanla, başarı imkansız gözüküyor" değerlendirmesinde bulundu.
  1. 16.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Messi: Arayı iyi değerlendirmeliyiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA