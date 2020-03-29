Xavi Barcelona'ya dönecek mi? Kendisi açıkladı

İspanya futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük isimlerden olan Xavi Hernandez, efsaneleştiği Barcelona'ya teknik direktör olarak geri dönmeye sıcak baktığını açıkladı.

Katalan devinin kalbinde ayrı bir yeri olduğunu belirten 40 yaşındaki teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"SIFIRDAN BİR PROJE YAPMAK İSTİYORUM"

''Barcelona'ya geri dönmek istediğimden çok eminim. Kendimi artık oyuncuları yönetebilecek seviyede görüyorum. Ancak bazı şartlarım var. Kulübe, kararları alacak kişinin sadece ben olacağımı ve sıfırdan bir proje yapmak istediğimi ilettim. ''

"NEYMAR GELİRSE MÜTHİŞ OLUR"

''Barcelona ile daha önce bir görüşmemiz oldu ama o zaman hazır değildim. Şimdi olursa güvendiğim, sadakatine inandığım insanlarla çalışacağım. Zaten şu anda orada çok iyi bir takım var. Neymar imza atar mı ya da atarsa sosyal olarak uyum sağlar mı bilmiyorum ama gelirse bu çok müthiş olurdu. Çok fazla transfere ihtiyacı olan bir takım değil.''