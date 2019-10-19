Barcelona Eibar'ı 3 golle geçti
İspanya La Liga'nın 9. haftasında Barcelona Antoine Griezmann, Lionel Messi ve LuisSuarez'in attığı gollerle deplasmanda Eibar'ı 3-0 yenerek puanını 19'a yükseltti.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 9. haftasında Barcelona, deplasmanda Eibar'ı 3-0 mağlup etti. Lige istediği gibi başlayamayan Barcelona, 9. hafta mücadelesinde Eibar deplasmanına çıktı.
Antoine Griezmann'ın 13. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen misafir ekip, Lionel Messi'nin 58. ve Luis Suarez'in 66. dakikada ağları sarsmasıyla maçı 3-0 kazandı.
Bu sonuçla Barcelona puanını 19'a çıkarırken, Eibar 9 puanda kaldı.
- 19.10.2019
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