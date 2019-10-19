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19 Ekim 2019, Cumartesi
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Eibar'ı 3 golle geçti

Barcelona Eibar'ı 3 golle geçti

La Liga'nın 9. haftasında , ve LuisSuarez'in attığı gollerle deplasmanda Eibar'ı 3-0 yenerek puanını 19'a yükseltti.

1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 9. haftasında , deplasmanda Eibar'ı 3-0 mağlup etti. Lige istediği gibi başlayamayan Barcelona, 9. hafta mücadelesinde Eibar deplasmanına çıktı.

'ın 13. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen misafir ekip, 'nin 58. ve 'in 66. dakikada ağları sarsmasıyla maçı 3-0 kazandı.

Bu sonuçla Barcelona puanını 19'a çıkarırken, Eibar 9 puanda kaldı.


  1. 19.10.2019
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