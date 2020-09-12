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Diego Simeone corona virüsüne yakalandı! - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
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corona virüsüne yakalandı!

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisi, etkilerini dünyasında da hissettiriyor. Son olarak İspanyol ekibi 'in dünyaca ünlü teknik adamı 'nin corona virüsüne yakalandığı öğrenildi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 23:23 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 23:40
Diego Simeone corona virüsüne yakalandı!

İspanya'nın Kulübü, teknik direktörü 'nun yeni tip corona virüsüne (Covid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı evinde karantinada olduğunu açıkladı.

İspanyol kulüpten yapılan açıklamada, tüm futbolculara ve teknik heyete dün yapılan Covid-19 PCR testinde Simeone'nun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Arjantinli teknik adamın vücudunda salgınla ilgili hiçbir belirti görülmese de prosedür gereği evinde karantinada olduğu kaydedildi. Atletico Madrid'de perşembe günü yapılan Covid-19 testinde de isim verilmeden bir kişide pozitif sonuç çıktığı bilgisi paylaşıldı.

La Liga'da 2020-2021 sezonu bu hafta sonu başlarken, ağustos ayındaki Şampiyonlar Ligi turnuvasına katılan Real Madrid ve Barcelona gibi Atletico Madrid'in de ilk hafta maçları ertelenmişti.