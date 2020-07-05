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05 Temmuz 2020, Pazar
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'in eski hocası corona virüsüne yakalandı

Real Madrid'in eski hocası Vanderlei Luxemburgo corona virüsüne yakalandı

Ligi takımlarından Palmeiras'ı çalıştıran Vanderlei Luxamburgo'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı daha önce 'de de görev almıştı.

ekibi Palmeiras'ın teknik direktörü 'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) tespit edildi. 'dan açıklamada bulunan 68 yaşındaki Brezilyalı çalıştırıcı Luxemburgo, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Hastalığın asemptomatik seyrettiğini ifade eden Luxemburgo, evinde karantinaya girdiğini belirtti. Ülkesinde Palmeiras'ın yanı sıra Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Santos, Gremio, Fluminense, 'da gibi ekipleri çalıştıran tecrübeli teknik direktör, 1998-2000 yıllarında Brezilya Milli Futbol Takımı'nda görev almıştı.

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  1. 05.07.2020
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