Real Madrid'in eski hocası Vanderlei Luxemburgo corona virüsüne yakalandı
Brezilya Ligi takımlarından Palmeiras'ı çalıştıran Vanderlei Luxamburgo'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı daha önce Real Madrid'de de görev almıştı.
Brezilya ekibi Palmeiras'ın teknik direktörü Vanderlei Luxemburgo'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) tespit edildi. Instagram'dan açıklamada bulunan 68 yaşındaki Brezilyalı çalıştırıcı Luxemburgo, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Hastalığın asemptomatik seyrettiğini ifade eden Luxemburgo, evinde karantinaya girdiğini belirtti. Ülkesinde Palmeiras'ın yanı sıra Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Santos, Gremio, Fluminense, İspanya'da Real Madrid gibi ekipleri çalıştıran tecrübeli teknik direktör, 1998-2000 yıllarında Brezilya Milli Futbol Takımı'nda görev almıştı.
- 05.07.2020
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