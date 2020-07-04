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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Barca ve Juve'den dev bir takas daha!

Barca ve Juve'den dev bir takas daha!

devi karşılığında 'tan ve 'u kadrosuna katmak için takas görüşmelerine başladı.

'nın istediği katkıyı alamadığı Fransız yıldız Antoine Griezmann'ı 'a önerdiği öğrenildi.

RAI Sport'un haberine göre, İspanyol devi Barcelona'nın 29 yaşındaki Fransız yıldızın menajerleriyle görüştüğü ve takımdaki rolünden kaynaklı bazı sorunların olduğu bildirildi.

devi Barcelona daha önce Pjanic ve Arthur Melo takasını gerçekleştirdiği Juventus'a 'ı önerdi ve karşlığında ve 'u istedi. İki kulüp arasındaki ikinci dev takas ile ilgili görüşmeler devam ediyor.

  1. 04.07.2020
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