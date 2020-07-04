Barca ve Juve'den dev bir takas daha!

Barcelona'nın istediği katkıyı alamadığı Fransız yıldız Antoine Griezmann'ı Juventus'a önerdiği öğrenildi.

RAI Sport'un haberine göre, İspanyol devi Barcelona'nın 29 yaşındaki Fransız yıldızın menajerleriyle görüştüğü ve takımdaki rolünden kaynaklı bazı sorunların olduğu bildirildi.



Katalan devi Barcelona daha önce Pjanic ve Arthur Melo takasını gerçekleştirdiği Juventus'a Antonie Griezmann'ı önerdi ve karşlığında Douglas Costa ve Adrien Rabiot'u istedi. İki kulüp arasındaki ikinci dev takas ile ilgili görüşmeler devam ediyor.



